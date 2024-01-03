Зенкова -- Анастасия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1876
Сын: Зенков Александр Севастьянович
Отец ребёнка: Зенков Севастьян Прокопьевич
Запись в мк по Спирино
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Латынцева Глафира Севостьяновна
Отец ребёнка: Зенков Севастьян Прокопьевич
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно