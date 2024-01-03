Зенкова -- Анастасия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова -- Анастасия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1876

Сын: Зенков Александр Севастьянович

Отец ребёнка: Зенков Севастьян Прокопьевич

Запись в мк по Спирино
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Латынцева Глафира Севостьяновна

Отец ребёнка: Зенков Севастьян Прокопьевич

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенков Севастьян Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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