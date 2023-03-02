Решетников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1942
Сын: Решетников Николай
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
22.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
1987