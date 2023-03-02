Решетников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетников Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
1951 г.р.

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1942

Сын: Решетников Николай

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
22.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
01.09.1949

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
04.11.1951

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
1987
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