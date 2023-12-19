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Ворошилов Александр Иосифович
Ворошилов Александр Иосифович
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Место рождения
Сосьва
Дата рождения
06.02.1952
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Сосьва
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