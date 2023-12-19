Ворошилов Александр Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилов Александр Иосифович

Место рождения

Сосьва

Дата рождения

06.02.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосьва
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