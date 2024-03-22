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Тарновский Вениамин Михайлович

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Место рождения

Нижний Даймен, Золотухинский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

09.07.1837

Дата смерти

05.05.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1837

Отец: Тарновский Михаил Петрович

Мать: Мария Александровна

Нижний Даймен, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарновская Прасковья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
сифилидолог, российский венеролог-сифилидолог, основатель российской научной школы венерологии, сексопатолог, судебный психиатр, обществ
Смерть
05.05.1906
Париж, Франция
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