Тарновский Вениамин Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.07.1837
Дата смерти05.05.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1837
Отец: Тарновский Михаил Петрович
Мать: Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сифилидолог, российский венеролог-сифилидолог, основатель российской научной школы венерологии, сексопатолог, судебный психиатр, обществ
Смерть
05.05.1906
Париж, Франция