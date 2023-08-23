Горбунов Сергей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Сергей Валерьевич

Горбунов Сергей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2015 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбунова Вера Анатольевна

Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.05.2015

Сын: Горбунов Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Горбунова Вера Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close