Новиков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Владимир
Мать ребёнка: Новикова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Валентина
Смерть
Неизвестно