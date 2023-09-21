Каганов Дмитрий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каганов Дмитрий Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каганова Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каганова Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каганова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каганова Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каганова Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Стефанида Федоровна

Смерть
1874
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