Каганов Дмитрий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каганова Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каганова Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каганова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каганова Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каганова Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1874