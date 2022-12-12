Кочергин Григорий Ильич
Место рождения
Дата рождения05.02.1922
Дата смерти02.12.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1922
Рождение ребёнка
28.02.1941
Сын: Кочергин Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Кочергина Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1947
Сын: Кочергин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Кочергина Юлия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочергина Юлия Ивановна
Смерть
02.12.1990