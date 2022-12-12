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Кочергин Григорий Ильич

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Место рождения

Зубарево

Дата рождения

05.02.1922

Дата смерти

02.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1922

Отец: Кочергин Илья Никанорович

Мать: Кочергина Парасковья Павловна

Рождение ребёнка
28.02.1941

Сын: Кочергин Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Кочергина Юлия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.11.1947

Сын: Кочергин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Кочергина Юлия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочергина Юлия Ивановна

Смерть
02.12.1990
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