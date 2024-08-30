Старикова Екатерина Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паклина (Старикова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Стариков Александр Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцева (Старикова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Стариков Александр Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жданова (Старикова) Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Стариков Александр Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стариков Виктор
Отец ребёнка: Стариков Александр Никитович