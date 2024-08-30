Старикова Екатерина Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова Екатерина Нефедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паклина (Старикова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Стариков Александр Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева (Старикова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Стариков Александр Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жданова (Старикова) Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Стариков Александр Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стариков Виктор

Отец ребёнка: Стариков Александр Никитович

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