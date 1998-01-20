Гимранова (Гималтдинова) Амина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1925
Дата смерти20.01.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1925
Отец: Гималтдинов Шарифулла
Мать: Гималтдинова Махисерур
Рождение ребёнка
27.03.1947
Сын: Гимранов халил
Отец ребёнка: Гимранов Абдулла
Рождение ребёнка
03.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гимранов Абдулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гимранов Абдулла
Смерть
20.01.1998