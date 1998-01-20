Гимранова (Гималтдинова) Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимранова (Гималтдинова) Амина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1925

Дата смерти

20.01.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1925

Отец: Гималтдинов Шарифулла

Мать: Гималтдинова Махисерур

Рождение ребёнка
27.03.1947

Сын: Гимранов халил

Отец ребёнка: Гимранов Абдулла

Рождение ребёнка
03.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гимранов Абдулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гимранов Абдулла

Смерть
20.01.1998
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