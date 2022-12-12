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Клецков Михаил Михайлович

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Место рождения

Каменский Хутор, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

03.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменский Хутор, Климовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
24.04.2004

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.2004

Сын: Клецков Артем Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.2006

Сын: Клецков Никита Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.09.2018

Сын: Клецков Илья Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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