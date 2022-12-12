Клецков Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.2004
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.2004
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.2006
Сын: Клецков Никита Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности