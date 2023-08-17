Зиязова Венера Шайхисламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиязова Венера Шайхисламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.?

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.?

Отец: Зиязетдинов Шайхислам

Мать: Зиязетдинова Миннур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишмухаметова Альмира Маратовна

Отец ребёнка: Ишмухаметов Марат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмухаметов Ильдар Маратович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Марат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Марат

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