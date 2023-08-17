Зиязова Венера Шайхисламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.?
Отец: Зиязетдинов Шайхислам
Мать: Зиязетдинова Миннур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишмухаметова Альмира Маратовна
Отец ребёнка: Ишмухаметов Марат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмухаметов Ильдар Маратович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Марат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишмухаметов Марат