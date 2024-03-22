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Чернявский Иван Миронов

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Чернявский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Чернявская Степанида Давыдова

Рождение ребёнка
05.10.1882 ст.

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Чернявская Степанида Давыдова

Рождение ребёнка
04.12.1884 ст.

Сын: Чернявский Пётр Иванович

Мать ребёнка: Чернявская Степанида Давыдова

Рождение ребёнка
15.04.1889 ст.

Сын: Чернявский Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Чернявская Степанида Давыдова

Рождение ребёнка
13.06.1891 ст.

Сын: Чернявский Иван Иванович

Мать ребёнка: Чернявская Степанида Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернявская Степанида Давыдова

Смерть
Неизвестно
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