Чернявский Иван Миронов
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Чернявский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Чернявская Степанида Давыдова
Рождение ребёнка
05.10.1882 ст.
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Чернявская Степанида Давыдова
Рождение ребёнка
04.12.1884 ст.
Мать ребёнка: Чернявская Степанида Давыдова
Рождение ребёнка
15.04.1889 ст.
Сын: Чернявский Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Чернявская Степанида Давыдова
Рождение ребёнка
13.06.1891 ст.
Мать ребёнка: Чернявская Степанида Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно