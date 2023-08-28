Катин Арсений Яковлевич
Место рожденияд.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
Около 1890 ст.
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Бракосочетание
06.02.1913 ст.
Жена: Катина Ольга Матфеевна
Первый брак. Источн:МК Большешальский Александро-Ошевенский приход Кириловского у,Новгородской губ.,Ф.29,Оп.39,Д.1053 гос .архив Архангельской обл.
Рождение ребёнка
?.07.1914 ст.
Сын: Катин Борис Арсениев
Мать ребёнка: Катина Ольга Матфеевна
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Источн:МК Большешальский Александро-Ошевенский приход Кириловского у,Новгородской губ.,Ф.29,Оп.39,Д.1053 гос .архив Архангельской обл.
Рождение ребёнка
02.01.1916 ст.
Мать ребёнка: Катина Ольга Матфеевна
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Источник:МК Большешальский Александро-Ошевенский приход Кирилловский уезд Новгородской губ.,Ф.29,Оп.39,Д.1053 гос.арх.Архангельской обл.
Рождение ребёнка
21.11.1919
Мать ребёнка: Катина Ольга Матфеевна
д.Чагово ,Кречетовская вол,Кирилловский у,Череповецкая губ.
Рождение ребёнка
Около 1922
Мать ребёнка: Катина Ольга Матфеевна
д.Чагово,Кречетовская вол,Кирилловский у,Череповецкая губ.
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Бузовкина Тамара Арсениева
Мать ребёнка: Катина Ольга Матфеевна
д.Чагово,Кречетовская вол,Кирилловский у,Череповецкая губ
Смерть
Неизвестно