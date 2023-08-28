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Катин Арсений Яковлевич

Место рождения

д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: Катин Иаков(Яков) Андреевич

Мать: Катина Агафья Федоровна

д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Бракосочетание
06.02.1913 ст.

Жена: Катина Ольга Матфеевна

Первый брак. Источн:МК Большешальский Александро-Ошевенский приход Кириловского у,Новгородской губ.,Ф.29,Оп.39,Д.1053 гос .архив Архангельской обл.
Рождение ребёнка
?.07.1914 ст.

Сын: Катин Борис Арсениев

Мать ребёнка: Катина Ольга Матфеевна

д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Источн:МК Большешальский Александро-Ошевенский приход Кириловского у,Новгородской губ.,Ф.29,Оп.39,Д.1053 гос .архив Архангельской обл.
Рождение ребёнка
02.01.1916 ст.

Сын: Катин Виктор Арсениев

Мать ребёнка: Катина Ольга Матфеевна

д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Источник:МК Большешальский Александро-Ошевенский приход Кирилловский уезд Новгородской губ.,Ф.29,Оп.39,Д.1053 гос.арх.Архангельской обл.
Рождение ребёнка
21.11.1919

Сын: Катин Арсений Арсениевич

Мать ребёнка: Катина Ольга Матфеевна

д.Чагово ,Кречетовская вол,Кирилловский у,Череповецкая губ.
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Катин Леонид Арсениевич

Мать ребёнка: Катина Ольга Матфеевна

д.Чагово,Кречетовская вол,Кирилловский у,Череповецкая губ.
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Бузовкина Тамара Арсениева

Мать ребёнка: Катина Ольга Матфеевна

д.Чагово,Кречетовская вол,Кирилловский у,Череповецкая губ
Смерть
Неизвестно
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