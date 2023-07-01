Игнатов Ефим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатов Ефим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

2006 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СУ
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Место
Комментарий
Рождение
?.07.2023

Отец: не указан

Мать: Борисова Виктория Алексеевна

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