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Лукьянов Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Феодор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1892

Сын: Лукьянов Иаков (Яков)

Мать ребёнка: Матрона

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.02.1902

Жена: Лукьянова Анастасия

Рождение ребёнка
Около 12.01.1908

Сын: Лукьянов Петр

Мать ребёнка: Лукьянова Анастасия

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Лукьянов Василий

Мать ребёнка: Лукьянова Анастасия

Рождение ребёнка
11.02.1915

Дочь: Церковникова Анна

Мать ребёнка: Лукьянова Анастасия

Развод
Неизвестно

Жена: Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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