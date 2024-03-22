Кириленко Антон Никифорович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиПосле 1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
29.05.1856 ст.
Рождение ребёнка
15.09.1858
Дочь: Кириленко Вера Антоновна
Мать ребёнка: Кириленко Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1863 ст.
Сын: Кириленко Павел Антонович
Мать ребёнка: Кириленко Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1875
Дочь: Кириленко Феодосия Антоновна
Мать ребёнка: Кириленко Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1877 ст.
Дочь: Борисенко Матрена Антоновна
Мать ребёнка: Кириленко Агафья Ивановна
Крещение в Покровской церкви
Смерть
После 1877