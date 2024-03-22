Кириленко Антон Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириленко Антон Никифорович

Кириленко Антон Никифорович

Место рождения

Великая Белозёрка

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1877

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1856 ст.

Жена: Кириленко Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1858

Дочь: Кириленко Вера Антоновна

Мать ребёнка: Кириленко Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1863 ст.

Сын: Кириленко Павел Антонович

Мать ребёнка: Кириленко Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1875

Дочь: Кириленко Феодосия Антоновна

Мать ребёнка: Кириленко Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1877 ст.

Дочь: Борисенко Матрена Антоновна

Мать ребёнка: Кириленко Агафья Ивановна

Крещение в Покровской церкви
Смерть
После 1877
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close