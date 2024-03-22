Жиберин Пётр Сидорович
Место рождения
Дата рождения04.10.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1870 ст.
Отец: Жиберин Сидор Ильич
Крещение
11.10.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жиберин Сидор Ильич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Жиберина Наталья Иоакимовна. Мать Гарусина Матрёна Григорьевна. Восприемница. Жена казака Мухрановского форпоста
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно