Жиберин Пётр Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖиберин Пётр Сидорович

Жиберин Пётр Сидорович

Место рождения

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

04.10.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1852 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1870 ст.

Отец: Жиберин Сидор Ильич

Мать: Жиберина Наталья Иоакимовна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
11.10.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жиберин Сидор Ильич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Жиберина Наталья Иоакимовна. Мать Гарусина Матрёна Григорьевна. Восприемница. Жена казака Мухрановского форпоста
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close