Бакулина Ульяна (Ульянка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакулина Ульяна (Ульянка)

Бакулина Ульяна (Ульянка)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1678

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1639 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Бакулин Сергей (Серешка) Петров

Отец ребёнка: Бакулин Петр (Петрушка) Борисов

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Бакулин Иван (Ивашко) Петров

Отец ребёнка: Бакулин Петр (Петрушка) Борисов

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Петр (Петрушка) Борисов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close