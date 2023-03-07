Бакулина Ульяна (Ульянка)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1678
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Бакулин Сергей (Серешка) Петров
Отец ребёнка: Бакулин Петр (Петрушка) Борисов
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Бакулин Иван (Ивашко) Петров
Отец ребёнка: Бакулин Петр (Петрушка) Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678