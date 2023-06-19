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Петр Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Жена

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Трофим Никитич

Мать: Марковна Февронья Мироновна?/Марковна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Авдотья

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Христофор Петрович

Мать ребёнка: Авдотья

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Аксинья Петровна

Мать ребёнка: Авдотья

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1820
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
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