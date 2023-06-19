Петр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Христофор Петрович
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Аксинья Петровна
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1820