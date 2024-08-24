Егоров Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наумова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наумова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Наумова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Наумова Варвара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Егорова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Наумова Варвара Степановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Егорова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Наумова Варвара Степановна
Смерть
Неизвестно