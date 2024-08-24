Егоров Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Наумова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Федор Иванович

Мать ребёнка: Наумова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Варвара Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Егорова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Варвара Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Егорова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Варвара Степановна

Смерть
Неизвестно

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