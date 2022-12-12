Соколова (Кириллина) Дарья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Кириллина) Дарья Кирилловна

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Место рождения

Малое Хаустово, Ягунинская волость, Звенигородский уезд

Дата рождения

22.02.1900 ст.

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Хаустово, Ягунинская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1925

Сын: Соколов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Николаевич

Звенигород, Звенигород, Московская область
Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва
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