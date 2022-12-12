Соколова (Кириллина) Дарья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения22.02.1900 ст.
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1925
Сын: Соколов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Николаевич
Звенигород, Звенигород, Московская область
Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва