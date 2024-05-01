Уколов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1959

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1959

Отец: Уколов Николай Иванович

Мать: Тислюкова Лидия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Легостаева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
07.05.1981

Дочь: Уколова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Легостаева Наталья Николаевна

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