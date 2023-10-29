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Новиков Виктор Иванович
Новиков Виктор Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.09.1959
Пол
Мужской
Отец
Новиков Иван Филиппович
Мать
Новикова (Неупокоева) Екатерина Сергеевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1959
Отец:
Новиков Иван Филиппович
Мать:
Новикова Екатерина Сергеевна
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