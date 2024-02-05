Зайцев Иаков Гавриилович
Место рожденияд. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Дата рождения20.10.1903
Дата смерти13.12.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1903
Отец: Зайцев Гавриил Павлов
Мать: Зайцева Елена Сергеевна
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
13.12.1905
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Похороны
Неизвестно
Денятинское | Denyatinskoye, Denyatino, Vladimir Oblast, Russia