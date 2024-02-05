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Зайцев Иаков Гавриилович

Место рождения

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда

Дата рождения

20.10.1903

Дата смерти

13.12.1905

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1903

Отец: Зайцев Гавриил Павлов

Мать: Зайцева Елена Сергеевна

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
13.12.1905
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Похороны
Неизвестно
Денятинское | Denyatinskoye, Denyatino, Vladimir Oblast, Russia
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