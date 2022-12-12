Шевалдина Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевалдина Феодора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Настасья Тихоновна

Отец ребёнка: Шевалдин Тихон Иванович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Февронья Тихоновна

Отец ребёнка: Шевалдин Тихон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевалдин Тихон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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