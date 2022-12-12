Шевалдина Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Настасья Тихоновна
Отец ребёнка: Шевалдин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Февронья Тихоновна
Отец ребёнка: Шевалдин Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно