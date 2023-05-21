Стуканов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стуканов Николай Иванович
Мать ребёнка: Стуканова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стуканов Василий Иванович
Мать ребёнка: Стуканова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стуканов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Стуканова Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно