Стуканов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуканов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стуканов Николай Иванович

Мать ребёнка: Стуканова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стуканов Василий Иванович

Мать ребёнка: Стуканова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стуканов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Стуканова Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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