Татьяна Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Корнилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

10.11.1773 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1746

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1748

Сын: Фока Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1751

Сын: Данило Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1752

Сын: Герасим Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Осип Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Домна Иванова

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
29.11.1754 ст.

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Гаврилов

Место жительства
Неизвестно
Большой Бор, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.11.1773 ст.
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