Татьяна Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти10.11.1773 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1748
Сын: Фока Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1751
Сын: Данило Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Герасим Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1753
Сын: Осип Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1753
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
29.11.1754 ст.
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
Большой Бор, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.11.1773 ст.