Струков Леонид Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1930
Дата смерти22.04.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1930
Рождение ребёнка
03.11.1954
Дочь: Михеева Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Струкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крузина Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Струкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голованова Любовь Леонидовнва
Мать ребёнка: Струкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Струков Николай Леонидович
Мать ребёнка: Струкова Александра Ивановна
Смерть
22.04.1984