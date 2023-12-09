Струков Леонид Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струков Леонид Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1930

Дата смерти

22.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1930

Отец: Струков Яков Иванович

Мать: Струкова Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
03.11.1954

Дочь: Михеева Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: Струкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крузина Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Струкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голованова Любовь Леонидовнва

Мать ребёнка: Струкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Струков Николай Леонидович

Мать ребёнка: Струкова Александра Ивановна

Смерть
22.04.1984
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