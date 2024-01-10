Салахутдинов Гаязетдин Мулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахутдинов Гаязетдин Мулла

Место рождения

д. Алькеево,Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
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1937 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Алькеево,Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Амина

Мать ребёнка: Салахутдинова Хадичэ

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салахутдинова Хадичэ

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салахутдинова Хадичэ

Рождение ребёнка
1937

Сын: Салахутдинов Мустаким

Мать ребёнка: Салахутдинова Хадичэ

Рождение ребёнка
14.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салахутдинова Хадичэ

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салахутдинова Хадичэ

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салахутдинова Хадичэ

Смерть
Неизвестно
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