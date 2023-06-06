Осипук Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1930
Сын: Осипук Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Осипук Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипук Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипук Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Осипук Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипук Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Осипук Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипук Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Осипук Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипук Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипук Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Осипук Алексей
Смерть
Неизвестно