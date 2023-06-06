Осипук Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипук Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1930

Сын: Осипук Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Осипук Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипук Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Осипук Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипук Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Осипук Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипук Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Осипук Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипук Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Осипук Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипук Фома Алексеевич

Отец ребёнка: Осипук Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипук Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Осипук Алексей

Смерть
Неизвестно
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