Мохирев Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМохирев Андрей Степанович

Мохирев Андрей Степанович

avatar

Место рождения

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Мохирев Степан Ларионович

Мать: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мохирев Абрам Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Мохирев Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1840

Сын: Мохирев Савва Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохирев Ермолай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохирева Параскева Варламовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close