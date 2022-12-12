Мохирев Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Мохирев Степан Ларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1840
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мохирев Ермолай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно