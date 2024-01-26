Маркова (Синицына) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Синицына) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1888

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Маркова ?

Отец ребёнка: Марков Василий Фомич

Рождение
04.01.1888

Отец: Синицын Иван Васильевич

Мать: Синицына Дарья Петровна

Бракосочетание
18.02.1907

Муж: Марков Василий Фомич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Марков ?

Отец ребёнка: Марков Василий Фомич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Маркова ?

Отец ребёнка: Марков Василий Фомич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Маркова ?

Отец ребёнка: Марков Василий Фомич

Рождение ребёнка
18.10.1915

Дочь: Шиванова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Марков Василий Фомич

Место жительства
Неизвестно
Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1979
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