Маркова (Синицына) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1888
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Рождение
04.01.1888
Отец: Синицын Иван Васильевич
Мать: Синицына Дарья Петровна
Бракосочетание
18.02.1907
Муж: Марков Василий Фомич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Марков ?
Отец ребёнка: Марков Василий Фомич
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
18.10.1915
Дочь: Шиванова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Марков Василий Фомич
Место жительства
Неизвестно
Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1979