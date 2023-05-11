Милосердова Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилосердова Елена Леонидовна

Милосердова Елена Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1978

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милосердова Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Милосердов Максим Валериевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милосердов Денис Максимович

Отец ребёнка: Милосердов Максим Валериевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милосердов Максим Валериевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close