Четвериков Николай Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвериков Николай Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1985

Сын: Четвериков Антон Николаевич

Мать ребёнка: Антакова-Четверикова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
20.05.1989

Дочь: Игошина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Антакова-Четверикова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антакова-Четверикова Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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