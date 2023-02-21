Четвериков Николай Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1985
Сын: Четвериков Антон Николаевич
Мать ребёнка: Антакова-Четверикова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
20.05.1989
Дочь: Игошина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Антакова-Четверикова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно