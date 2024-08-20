Артёменко (Лысенко-Петренко) Василиса (Васса) Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёменко (Лысенко-Петренко) Василиса (Васса) Никитична

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

21.08.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1845

Отец: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Мать: Лысенко-Петренко Марфа Григорьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYP-V?i=571&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
02.11.1866

Муж: Артёменко Григорий Меркурьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-931T-8?i=683&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно

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