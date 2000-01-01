Чередов Яков Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Кондратей
Мать: Чередова Орина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Чередов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Чередова Анна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Чередова Анна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Чередова Анна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Надежда Яковлева
Мать ребёнка: Чередова Анна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Варвара Яковлева
Мать ребёнка: Чередова Анна
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Анна
Смерть
1849