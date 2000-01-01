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Чередов Яков Кондратьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Кондратей

Мать: Чередова Орина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чередов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Чередова Анна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Чередова Анна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Чередова Анна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Надежда Яковлева

Мать ребёнка: Чередова Анна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Варвара Яковлева

Мать ребёнка: Чередова Анна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Чередов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Чередов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Анна

Смерть
1849
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