Неудачин Олег Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1991
Жена: скрыто настройками приватности
Дивногорск, город Дивногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.12.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1996