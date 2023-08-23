Неудачин Олег Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачин Олег Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1996 г.р.
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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Дивногорск, город Дивногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.12.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.1996

Сын: Неудачин Сергей Олегович

Мать ребёнка: не указана

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