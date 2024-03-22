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Пупырев Герман Александрович

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

26.10.1931

Дата смерти

23.05.1988

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1931

Отец: Пупырев Александр Сергеевич

Мать: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
12.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пупырева Анна Васильевна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
21.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пупырева Анна Васильевна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Галина Германовна

Мать ребёнка: Пупырева Анна Васильевна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупырева Анна Васильевна

Смерть
23.05.1988
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
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