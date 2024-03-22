Пупырев Герман Александрович
Место рождения
Дата рождения26.10.1931
Дата смерти23.05.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1931
Отец: Пупырев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
12.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пупырева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пупырева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Галина Германовна
Мать ребёнка: Пупырева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пупырева Анна Васильевна
Смерть
23.05.1988
Похороны
Неизвестно