Неверова Анна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Александр Дмитриев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Введенский Егор Александров
Отец ребёнка: Неверов Александр Иоаннов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кедрова Александра Александрова
Отец ребёнка: Неверов Александр Иоаннов
Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.7099 ГАЯО ф.230 оп.2 д.38а ГАЯО ф.230 оп.2 д.1926 ГАЯО ф.230 оп.3 д.324
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Неверов Александр Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно