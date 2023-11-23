Неверова Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверова Анна Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Введенский Егор Александров

Отец ребёнка: Неверов Александр Иоаннов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кедрова Александра Александрова

Отец ребёнка: Неверов Александр Иоаннов

Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.7099 ГАЯО ф.230 оп.2 д.38а ГАЯО ф.230 оп.2 д.1926 ГАЯО ф.230 оп.3 д.324
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Неверов Александр Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неверов Александр Иоаннов

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