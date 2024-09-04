Елагина (Трухмаева) Прасковия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Трухмаев Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елагин Валерий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
04.05.1936
Согласно справке Объединенного архива ЗАГС г.Москвы по Ленинскому отделу ЗАГС от 16.02.1982г №31
Место жительства
1937
Котуаровское шоссе,д.11, пос.ЗИЛ
Рождение ребёнка
06.11.1937
Сын: Елагин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Елагин Михаил Васильевич
Смерть
1961
Ангарск, Ангарское, Иркутская область