Елагина (Трухмаева) Прасковия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина (Трухмаева) Прасковия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Трухмаев Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елагин Валерий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
04.05.1936

Муж: Елагин Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Согласно справке Объединенного архива ЗАГС г.Москвы по Ленинскому отделу ЗАГС от 16.02.1982г №31
Место жительства
1937
Москва, город федерального значения Москва
Котуаровское шоссе,д.11, пос.ЗИЛ
Рождение ребёнка
06.11.1937

Сын: Елагин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Елагин Михаил Васильевич

Смерть
1961
Ангарск, Ангарское, Иркутская область

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