Телминова Мелания Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телминова Мелания Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1685 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1675 по 1680 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Сын: Телминов Николай Кузьмин

Отец ребёнка: Телминов Кузьма Григорьев

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1711 ст.

Сын: Телминов Андрей Кузьмин

Отец ребёнка: Телминов Кузьма Григорьев

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.

Сын: Телминов Никон Кузьмин

Отец ребёнка: Телминов Кузьма Григорьев

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.

Сын: Телминов Спиридон Кузьмин

Отец ребёнка: Телминов Кузьма Григорьев

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Кузьмина

Отец ребёнка: Телминов Кузьма Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телминов Кузьма Григорьев

Смерть
Неизвестно
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