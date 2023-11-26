Телминова Мелания Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1685 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Отец ребёнка: Телминов Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1711 ст.
Отец ребёнка: Телминов Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.
Отец ребёнка: Телминов Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.
Сын: Телминов Спиридон Кузьмин
Отец ребёнка: Телминов Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Кузьмина
Отец ребёнка: Телминов Кузьма Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно