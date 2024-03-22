Leisberg Mihkel
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти01.11.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Leisberg Simmo
Мать: Leisberg Liso
Рождение ребёнка
19.10.1826
Дочь: Lund Mare
Мать ребёнка: Leisberg Liso
Рождение ребёнка
11.08.1835
Дочь: Mäggi Ewa
Мать ребёнка: Leisberg Liso
Рождение ребёнка
14.08.1838
Сын: Leisberg Juhan
Мать ребёнка: Leisberg Liso
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Leisberg Liso
Смерть
01.11.1838
Hiiumaa, Eesti
Hiiumaa, Estonia