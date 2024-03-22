Leisberg Mihkel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLeisberg Mihkel

Leisberg Mihkel

Место рождения

Лейзу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

01.11.1838

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1779 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Leisberg Simmo

Мать: Leisberg Liso

Лейзу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
19.10.1826

Дочь: Lund Mare

Мать ребёнка: Leisberg Liso

Лейзу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
11.08.1835

Дочь: Mäggi Ewa

Мать ребёнка: Leisberg Liso

Лейзу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
14.08.1838

Сын: Leisberg Juhan

Мать ребёнка: Leisberg Liso

Лейзу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Leisberg Liso

Смерть
01.11.1838
Hiiumaa, Eesti
Hiiumaa, Estonia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close