Беленькая Акулина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беленький Архип
Рождение ребёнка
1854
Сын: Беленький Тимофей
Отец ребёнка: Беленький Архип
Черниговская губ
Смерть
1911
Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область