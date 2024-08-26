Беленькая Акулина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленькая Акулина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беленький Архип

Рождение ребёнка
1854

Сын: Беленький Тимофей

Отец ребёнка: Беленький Архип

Черниговская губ
Смерть
1911
Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область

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