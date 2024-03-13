Egner (Krampf) Maria Catharina
Место рожденияFeudenheim, Stadt Mannheim, Baden-Württemberg
Дата рождения21.09.1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1727
Отец: Krampf Sebastian
Feudenheim, Stadt Mannheim, Baden-Württemberg
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Egner Philipp
Отец ребёнка: Egner Georg Phillip
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Egner Georg Phillip
Смерть
Неизвестно