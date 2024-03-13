Egner (Krampf) Maria Catharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиEgner (Krampf) Maria Catharina

Egner (Krampf) Maria Catharina

Место рождения

Feudenheim, Stadt Mannheim, Baden-Württemberg

Дата рождения

21.09.1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1727

Отец: Krampf Sebastian

Мать: Krampf Catharina Elisabetha

Feudenheim, Stadt Mannheim, Baden-Württemberg
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Egner Philipp

Отец ребёнка: Egner Georg Phillip

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Egner Georg Phillip

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close