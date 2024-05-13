Караваев Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.11.1969
ПолМужской
Отец
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1969
Рождение ребёнка
06.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
18.11.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Наталья Владимировна