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Караваев Андрей Михайлович

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Место рождения

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

28.11.1969

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1969

Отец: Караваев Михаил Николаевич

Мать: Циплухина Анна Михайловна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
18.11.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Наталья Владимировна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

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