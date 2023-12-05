Пономарева Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Зоя Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1930

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1956

Дочь: Малёжина Анна Викториновна

Отец ребёнка: Пономарев Викторин Григорьевич

Рождение ребёнка
06.11.1957

Дочь: Новикова Татьяна Викториновна

Отец ребёнка: Пономарев Викторин Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Александр Викторович

Отец ребёнка: Пономарев Викторин Григорьевич

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