Пономарева Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1956
Дочь: Малёжина Анна Викториновна
Отец ребёнка: Пономарев Викторин Григорьевич
Рождение ребёнка
06.11.1957
Дочь: Новикова Татьяна Викториновна
Отец ребёнка: Пономарев Викторин Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Александр Викторович
Отец ребёнка: Пономарев Викторин Григорьевич