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Коновалов Иоанн Алексеев

Место рождения

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.09.1893

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1893

Отец: Коновалов Алексей Константинов

Мать: Коновалов Пелагия Хрисанфова

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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