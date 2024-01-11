Нафикова (Аптекашева) Фахригалям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафикова (Аптекашева) Фахригалям

Место рождения

д.Байрака РТ

Дата рождения

1907

Дата смерти

03.10.1965

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

1933 г.р.
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1939 г.р.
1944 г.р.
1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Аптекашев Ханиф

Мать: Аптекашева Мастура

д.Байрака РТ
Бракосочетание
1929

Муж: Нафиков Габдерахим

д.Аптекаш
Рождение ребёнка
06.11.1933

Дочь: Калимуллина Мухтарама

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

д. Аптекаш
Рождение ребёнка
15.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

д. Аптекаш
Рождение ребёнка
28.10.1939

Дочь: Разина

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

д. Аптекаш
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Расима

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

д.Аптекаш РТ
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Насима

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

д. Аптекаш
Рождение ребёнка
06.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

д.Аптекаш РТ
Рождение ребёнка
06.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

д. Аптекаш
Смерть
03.10.1965
д. Байряка-Тамак
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Байряка-Тамак
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