Богданов Кияметдин Зайнигабдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Кияметдин Зайнигабдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1881

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1881

Отец: Хайретдинов Зайнигабдин

Мать: Богданова Жена

Рождение ребёнка
30.10.1911

Сын: Богданов Имаметдин Кияметдинович

Мать ребёнка: Богданова Хайрельбанат

Башкирия
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Минигуль Кияметдинова

Мать ребёнка: Богданова Хайрельбанат

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зуфура Кияметдинова

Мать ребёнка: Богданова Хайрельбанат

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Зухра Кияметдинова

Мать ребёнка: Богданова Хайрельбанат

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Хайрельбанат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Хайрельбанат

Смерть
1961
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